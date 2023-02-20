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Валерий Кечинов: у меня два фаворита Кубка России — «Спартак» и «Зенит»

Валерий Кечинов: у меня два фаворита Кубка России — «Спартак» и «Зенит»
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов назвал главных фаворитов плей-офф Кубка России текущего сезона, выделив красно-белых и санкт-петербургский «Зенит».

«У меня два фаворита — «Спартак» и «Зенит». Если они встретятся на ранней стадии, то фаворит — это победитель этой пары. Пока не вижу команд, которые могли бы сделать сенсацию. Безусловно, всё может быть. Но «Зенит» и «Спартак» сейчас сильнее всех», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В рамках четвертьфинала Кубка России «Спартак» сыграет два матча с московским «Локомотивом» – 22 и 27 февраля. «Зенит» встретится с ульяновской «Волгой». Встреча пройдёт в Ульяновске 25 февраля. Отметим, что «Спартак» и «Зенит» вышли из одной группы Кубка России.

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