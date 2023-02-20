«Ювентус» не выкупит Паредеса у «ПСЖ» за € 22 млн. Парижанам аргентинец тоже не нужен

Туринский «Ювентус» с высокой долей вероятности не воспользуется правом выкупа аргентинского полузащитника Леандро Паредеса у французского «ПСЖ». Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, право выкупа футболиста могло стать обязательством в двух случаях: либо при выходе «Ювентуса» в четвертьфинал Лиги чемпионов, либо при достижении Паредесом некоторых индивидуальных показателей. Сумма выкупа составляет € 22 млн, однако «Ювентус» не хочет оставлять игрока в команде из-за его высокой зарплаты. Аргентинец будет вынужден вернуться в расположение «ПСЖ», однако и во французском клубе не хотят оставлять Паредеса и будут искать ему новый клуб.

28-летний Паредес сыграл 21 матч за «Ювентус» в текущем сезоне, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

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