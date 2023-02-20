«Ювентус» не выкупит Паредеса у «ПСЖ» за € 22 млн. Парижанам аргентинец тоже не нужен

Туринский «Ювентус» с высокой долей вероятности не воспользуется правом выкупа аргентинского полузащитника Леандро Паредеса у французского «ПСЖ». Об этом сообщает Relevo.
По информации источника, право выкупа футболиста могло стать обязательством в двух случаях: либо при выходе «Ювентуса» в четвертьфинал Лиги чемпионов, либо при достижении Паредесом некоторых индивидуальных показателей. Сумма выкупа составляет € 22 млн, однако «Ювентус» не хочет оставлять игрока в команде из-за его высокой зарплаты. Аргентинец будет вынужден вернуться в расположение «ПСЖ», однако и во французском клубе не хотят оставлять Паредеса и будут искать ему новый клуб.
28-летний Паредес сыграл 21 матч за «Ювентус» в текущем сезоне, в которых отметился лишь одной результативной передачей.
Рабьо надел на себя подаренную голову лошади
- 20 февраля 2023
-
16:27
-
16:16
-
16:13
-
16:09
-
16:01
-
16:01
-
15:55
-
15:55
-
15:35
-
15:28
-
15:19
-
15:15
-
15:09
-
15:06
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:31
-
14:25
-
14:21
-
14:15
-
14:14
-
14:00
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:42
-
13:30
-
13:29
-
13:12
-
13:04
-
12:55
-
12:50
-
12:50
-
12:38