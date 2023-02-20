Фабиньо — перед игрой с «Реалом» в ЛЧ: «Ливерпуль» должен быть сконцентрирован на победе

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо призвал свою команду к концентрации перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который состоится завтра, 23 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

«Подходить к матчу с «Реалом» после двух побед в АПЛ подряд действительно здорово. Когда побеждаешь, у тебя появляется больше уверенности, настроение на тренировках становится лучше. Все хотят работать и готовиться к каждому матчу. Мы проделали отличную работу в Премьер-лиге, а теперь должны с той же концентрацией подойти к игре в Лиге чемпионов и добиться там того же.

Матчи Лиги чемпионов на «Энфилде» всегда особенные. Это будет действительно важный матч с «Реалом», и мы уверены, что наши болельщики поддержат нас. Нам остаётся лишь приложить все усилия и изо всех сил стараться выиграть матч», — приводит слова Фабиньо официальный сайт «Ливерпуля».