Мудрик закрыл комментарии в соцсетях. Его активно критиковали болельщики

Дорогостоящего новичка «Челси» Михаила Мудрика активно критикуют в социальных сетях болельщики лондонского клуба. Украинский футболист показывает неубедительную игру в стартовых матчах, за что его активно хейтят в соцсетях. Мудрик никак не комментирует это в СМИ, а накануне даже закрыл комментарии в своих профилях в соцсетях. Теперь подписчики не могут оставлять сообщения под постами Михаила.

Напомним, с момента перехода Михаил Мудрик провёл за «Челси» пять игр во всех турнирах, из которых четыре пришлись на Премьер-лигу, а одна — на Лигу чемпионов. Во всех этих матчах 22-летний украинец не отметился результативными действиями. Трансфер Мудрика обошёлся «Челси» в € 100 млн. Ранее футболист выступал за донецкий «Шахтёр».

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