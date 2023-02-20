Мудрик закрыл комментарии в соцсетях. Его активно критиковали болельщики

Дорогостоящего новичка «Челси» Михаила Мудрика активно критикуют в социальных сетях болельщики лондонского клуба. Украинский футболист показывает неубедительную игру в стартовых матчах, за что его активно хейтят в соцсетях. Мудрик никак не комментирует это в СМИ, а накануне даже закрыл комментарии в своих профилях в соцсетях. Теперь подписчики не могут оставлять сообщения под постами Михаила.
Напомним, с момента перехода Михаил Мудрик провёл за «Челси» пять игр во всех турнирах, из которых четыре пришлись на Премьер-лигу, а одна — на Лигу чемпионов. Во всех этих матчах 22-летний украинец не отметился результативными действиями. Трансфер Мудрика обошёлся «Челси» в € 100 млн. Ранее футболист выступал за донецкий «Шахтёр».
Топ-10 дорогих зимних трансферов АПЛ сезона-2022/2023. Видео:
- 20 февраля 2023
-
17:55
-
17:54
-
17:50
-
17:43
-
17:38
-
17:37
-
17:20
-
17:20
-
17:15
-
16:58
-
16:50
-
16:27
-
16:16
-
16:13
-
16:09
-
16:01
-
16:01
-
15:55
-
15:55
-
15:35
-
15:28
-
15:19
-
15:15
-
15:09
-
15:06
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:31
-
14:25
-
14:21
-
14:15
-
14:14
-
14:00
-
14:00