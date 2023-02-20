Мостовой: рассчитываю, что какая-то команда сенсационно пройдёт в полуфинал Кубка России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матчей Фонбет Кубка России. Напомним, турнир возобновится 22 февраля. В этот день будут сыграны первые встречи 1/4 финала (Путь РПЛ): «Ростов» — «Урал» и «Локомотив» — «Спартак».

«Придерживаюсь мнения, что «Зенит» пройдёт дальше по сетке. Очень трудно прогнозировать, исходя из того, что мы только сейчас только увидим первые игры команд. Но, скорее всего, «Зенит», «Спартак» и «Динамо» — главные фавориты.



На данный момент верю, что может случиться сенсация. Из 30 кубков любых стран всегда есть сенсация. Сенсации в кубках происходят всегда. Я рассчитываю, что какая-то команда сенсационно пройдёт в полуфинал. Это добавляет ажиотажа и интриги», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.