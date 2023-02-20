«Уфа» подписала контракт с воспитанником ЦСКА

Центральный защитник Константин Ерохин на правах свободного агента перешёл в «Уфу». Об этом клуб сообщил в своём телеграм-канале.

21-летний игрок является воспитанником ЦСКА. В составе красно-синих Ерохин становился чемпионом молодёжного Первенства России в сезоне-2018/2019. Также футболист провёл за армейцев три матча в Юношеской Лиге УЕФА. После ухода из ЦСКА Константин выступал за «Урожай», «Кубань» и СКА-Ростов, в составе которого принял участие в 17 матчах Второй лиги сезона-2022/2023. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 225 тыс.

Напомним, «Уфа» располагается на 16-й строчке турнирной таблицы Мелбет Первой лиги нынешнего сезона. 26 февраля команда сыграет с «Ахматом» в матче Кубка России.