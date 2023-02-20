Гакпо — о матче «Ливерпуля» с «Реалом» в ЛЧ: хотим доказать и показать, что мы вернулись

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы примут на «Энфилде» мадридский «Реал». Игра состоится завтра, 21 февраля, начало в 23:00 мск.
«Я думаю, что как команда мы готовы. Мы хотим выступить в этой игре, хотим победить, особенно дома. Мы хотим пройти в следующий раунд, поэтому мы должны быть готовы.
Да, это плей-офф, так что многое поставлено на карту. Но мы хотим доказать и показать, что мы хорошая команда и что мы вернулись. Поэтому мы должны успешно выступить в этой стади, победив дома и на выезде.
Это будет моя вторая игра в Лиге чемпионов, так что я с нетерпением жду этого. Я должен доказать, что снова могу выступать на таком уровне, и я горю желанием это сделать», — приводит слова Гакпо официальный сайт клуба.
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