Виктор Гончаренко: нас ждёт сложный матч, но «Урал» знает, как играет «Ростов»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко оценил состояние команды после окончания зимних сборов, а также рассказал, готовы ли его подопечные к матчам Кубка России с «Ростовом». Первая игра двухматчевого противостояния состоится 22 февраля на домашнем газоне ростовчан, а ответная – 27 февраля в Екатеринбурге.



«Считаю, что мы очень хорошо поработали. Думаю, ребята готовы к возобновлению чемпионата России и матчам Кубка России. В Ростове нас ждёт сложный матч, но мы знаем, как играет «Ростов» и как надо действовать. Нам надо свести собственные ошибки к минимуму и постараться воспользоваться теми шансами, которые предоставит соперник», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Урала».



После 17 матчей Российской Премьер-Лиги уральцы занимают десятую позицию в турнирной таблице, имея в активе 21 балл.

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