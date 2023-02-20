Гакпо: как только я сказал, что у нас трудный период, мы выиграли два матча подряд

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал, как две победы подряд в матчах с «Эвертоном» (2:0) и «Ньюкаслом» (2:0) в Премьер-лиге повлияли на настроение в раздевалке после неудачного периода мерсисайдцев.

«Как только я сказал, что у нас трудный период, мы выиграли два матча подряд. Думаю, сейчас мы действительно уверены в себе и будем продолжать усердно работать, стараться совершенствоваться и продолжать выигрывать встречи.

Когда ты футболист, ты хочешь побеждать, а если этого не происходит, то возникает другая атмосфера, нежели после побед. Мы просто стараемся сохранять позитивный настрой, становиться лучше во всех аспектах, в которых мы можем, и продолжаем получать хорошие результаты.

Думаю, что в этих победных матчах мы играли лучше, чем раньше. Возможно, этот результат является следствием того, что мы действовали более интенсивно и тому подобное. Но теперь мы должны сохранить этот импульс, чтобы продолжать побеждать», — приводит слова Гакпо официальный сайт мерсисайдцев.

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