В «Боруссии» Д объяснили, почему клуб не подписал Роналду

Управляющий директор дортмундской «Боруссии» Карстен Крамер ответил на вопрос, почему клуб отказался от подписания португальского нападающего Криштиану Роналду.

«В целом значимость «Боруссии» Дортмунд не зависит от количества подписчиков в социальных сетях. Прежде всего, мы футбольный клуб.



У нас могут быть лучшие маркетинговые идеи, но если мы проиграем «Фрайбургу» дома со счётом 0:3, они не сработают даже при лучшем продвижении бренда», — приводит слова Крамера Goal со ссылкой на Kicker.

«Боруссия» Дортмунд могла подписать Роналду в качестве свободного агента после его ухода из «Манчестер Юнайтед». Игрок покинул клуб после скандального интервью журналисту Пирс Моргану. Сейчас Криштиану выступает за саудовский «Аль-Наср».