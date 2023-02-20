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В «Боруссии» Д объяснили, почему клуб не подписал Роналду

В «Боруссии» Д объяснили, почему клуб не подписал Роналду
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Управляющий директор дортмундской «Боруссии» Карстен Крамер ответил на вопрос, почему клуб отказался от подписания португальского нападающего Криштиану Роналду.

«В целом значимость «Боруссии» Дортмунд не зависит от количества подписчиков в социальных сетях. Прежде всего, мы футбольный клуб.

У нас могут быть лучшие маркетинговые идеи, но если мы проиграем «Фрайбургу» дома со счётом 0:3, они не сработают даже при лучшем продвижении бренда», — приводит слова Крамера Goal со ссылкой на Kicker.

«Боруссия» Дортмунд могла подписать Роналду в качестве свободного агента после его ухода из «Манчестер Юнайтед». Игрок покинул клуб после скандального интервью журналисту Пирс Моргану. Сейчас Криштиану выступает за саудовский «Аль-Наср».

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