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Коди Гакпо прокомментировал свои первые голы за «Ливерпуль»

Коди Гакпо прокомментировал свои первые голы за «Ливерпуль»
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Форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал о своей адаптации в клубе, а также ответил на вопрос, что изменилось в команде со времени его перехода в стан мерсисайдцев. Кроме того, нидерландский игрок поделился впечатлениями от своих первых голов за команду.

«Честно говоря, мои товарищи по команде потрясающие. С первого дня они помогли мне освоиться как можно быстрее. Весь клуб потрясающий, все хорошо относятся ко мне, стараются помочь, чем могут, и я очень благодарен им за это.

Трудно указать на что-то, что действительно изменилось за то время, что я здесь. Но я думаю, что все знают, когда вы не побеждаете, это трудно. Но как новичок, я чувствую, что группа действительно хороша, мы собираемся вместе и стараемся оставаться вместе в трудные моменты, и я думаю, что это одна из сильных сторон этой команды

Конечно, было здорово забить первый гол в важном для нас мерсисайдском дерби с «Эвертоном», так что да, это был хороший способ открыть счёт своим голам. И было здорово затем продолжить, когда я забил в ворота «Ньюкасла», тоже действительно важной для нас игре, которая показала, что трудный период позади, и мы становимся лучше», — приводит слова Гакпо официальный сайт «Ливерпуля».

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