Экс-тренер Франции Доменек: Месси ничего не сделал в матче с «Лиллем». Полная пустота

Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек остался недоволен игрой нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в матче 24-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (4:3).

«Что можно сказать об этом матче? Через 20 минут или полчаса Галтье должен был снять Месси, который был незаметен, словно призрак. Хоть я и фанат Месси, но он абсолютно ничего не сделал. Он не защищался, не делал правильных передач — ничего. Полная пустота. Иногда он бывает плох, но в этой игре была полная пустота. Но тренер оставил Месси на поле, и тот чудом спас их на последней минуте, забив со штрафного.



Но это хуже всего для тренера. Потому что он знает, что по ходу игры Месси не принёс ему ровно никакой пользы. И как он теперь поступит? Как он скажет Месси, чтобы тот возвращался в оборону? Чтобы он хотя бы просто перемещался? Даже этого нет», — приводит слова Доменека Sports.fr со ссылкой на L'Equipe.