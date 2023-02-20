«Смотреть это было пыткой». Клопп — о поражении «Ливерпуля» в финале ЛЧ с «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» вспомнил о прошедшем между ними финале турнира в прошлом сезоне, когда «сливочные» одержали победу со счётом 1:0.

«Совсем недавно мы играли финал в Париже, и с тех пор я его не смотрел – до этих выходных. И я понял сразу, почему этого не делал. Но я должен был, и это была настоящая пытка, потому что мы играли в хорошую игру и могли побеждать, и это решающее слово: мы могли. Они забили решающий гол, а мы нет, вот в чём причина.

В той игре можно было увидеть, насколько опытен «Реал», как мало они суетятся, когда у другой команды есть шансы. Они не теряют уверенности в одну секунду, они знают: «Наш шанс придёт», они для этого и защищаются так глубоко всей командой. У этого клуба есть чему поучиться, безусловно.

В последние несколько лет кто-то из нас всегда был в финале, по крайней мере, мне так кажется. И обычно, если ты хочешь пройти в финал, всегда нужно выбить кого-то из нас. В этот раз мы играем друг с другом, так что посмотрим, кто сможет пройти», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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