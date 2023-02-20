Футболистка «Динамо»: до мужских зарплат дойдём не скоро. Пока разница очень большая
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Защитница женского «Динамо» Жозе-Диана Памен-Тчато рассказала о своём видении женского футбола в России.
«Если раньше все удивлялись, когда я говорила, что играю в футбол, то сейчас спрашивают, в какой команде. Было бы глупо разрушать прогресс, который уже начался. До мужских команд далеко, но в любом случае с развитием приходят совсем другие деньги. Это уже не штатная зарплата обычного рабочего. До мужских зарплат дойдём, скорее всего, очень-очень не скоро. Пока что разница очень большая», — сказала Памен-Тчато в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.
В минувшем сезоне Памен-Тчато провела за бело-голубых 35 игр, в которых забила два гола, а также получила пять жёлтых карточек.
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