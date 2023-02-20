Клопп: «Реалу» не нужно показывать суперигру, чтобы иметь шансы в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящей встречи в 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Матч состоится завтра, 21 февраля, начало в 23:00 мск.
«Лига чемпионов один из величайших турнире в мире. С учётом недавней нашей истории в этом соревновании, это будет лучший футбольный матч. Я очень рад, что примем участие в нём сейчас — четыре недели назад всё было бы иначе. Возможно, мы встали на ноги как раз к этой игре. Но даже если бы мы не выиграли последнюю две игры, Лига чемпионов — это совершенно другое соревнование, и мы должны использовать эту возможность.
Теперь у нас есть эти два положительных результата, и, надеюсь, мы сможем на них опираться, нам это необходимо. Нам нужно показать суперматч. Нам нужно сыграть два суперматча, если честно, чтобы пройти. Но у меня нет проблем с этим. Потому что, если ты не играешь как можно лучше, у тебя нет шансов. Даже если «Реал» не покажет свою лучшую игру, и у них всё ещё будет шанс – вот в чём разница, и это нечто особенное», — приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе
- 20 февраля 2023
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