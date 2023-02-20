Джикия: соскучились по поддержке со стороны фанатов. С пониманием относимся к ситуации
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Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, чувствовал ли ностальгию по поддержке фанатов во время зимних тренировочных сборов
«Когда мы видим болельщиков на стадионе в Дубае за несколько тысяч километров, это напоминает тот факт, что на сегодняшний день в этом плане не всё хорошо. Безусловно, есть ностальгия, очень соскучились. С понимаем относимся к ситуации, что фанаты не ходят на стадион. В ближайших играх хочется увидеть как можно больше болельщиков. Скучаем», — сказал Джикия в интервью официальному YouTube-каналу «Спартака».
Московский «Спартак» одержал победу в Зимнем Кубке РПЛ. 22 февраля красно-белые сыграют с «Локомотивом» в Кубке России в первом матче после возобновления сезона.
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