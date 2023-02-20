Форвард «Арсенала» Букайо Сака повторил празднование Тьерри Анри

Форвард «Арсенала» Букайо Сака, который забил один из мячей своей команды в победном матче 24-го тура АПЛ с «Астон Виллой», повторил празднование легенды «пушкарей» — французского форварда Тьерри Анри. Англичанин опубликовал фото в своём «твиттере» с подписью «Чествование короля».
Букайо Сака и Тьерри Анри
Фото: «Твиттер» Букайо Сака
«Арсенал» после серии из четырёх матчей без побед во всех турнирах смог добыть важные три очка в непростой игре: после часа игры лондонцы уступали со счётом 1:2, однако сначала украинский легионер команды Александр Зинченко сравнял счёт, а уже в компенсированное к матчу время голкипер бирмингемцев Эмилиано Мартинес поразил собственные ворота. Точку в матче поставил бразильский форвард Габриэл Мартинелли.
В текущем сезоне Сака провёл за свою команду 23 игры во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач.
Стеснительный Сака попросил Бекхэма сфотографироваться
- 20 февраля 2023
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