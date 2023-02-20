Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия рассказал об атмосфере в «Спартаке»

Джикия рассказал об атмосфере в «Спартаке»
Комментарии

Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал об атмосфере в команде.

«Изнутри атмосфера выглядит так: совершенно не важно, кто ты, сколько времени находишься в команде, какие у тебя заслуги перед клубом — полное уважение друг к другу, все должны работать, любой с любым может пошутить, но опять же это должно быть уважительно и в меру.

Поэтому атмосфера на сегодняшний день реально очень хорошая, внутренний очаг очень позитивный все хотят вместе работать друг за друга, и это очень сильно радует и облегчает капитанские обязанности. Потому что когда ты видишь такую атмосферу, это очень помогает, и ты в этом плане можешь быть спокоен», — сказал Джикия в интервью официальному YouTube-каналу «Спартака»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023