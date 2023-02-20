Джикия рассказал об атмосфере в «Спартаке»
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Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал об атмосфере в команде.
«Изнутри атмосфера выглядит так: совершенно не важно, кто ты, сколько времени находишься в команде, какие у тебя заслуги перед клубом — полное уважение друг к другу, все должны работать, любой с любым может пошутить, но опять же это должно быть уважительно и в меру.
Поэтому атмосфера на сегодняшний день реально очень хорошая, внутренний очаг очень позитивный все хотят вместе работать друг за друга, и это очень сильно радует и облегчает капитанские обязанности. Потому что когда ты видишь такую атмосферу, это очень помогает, и ты в этом плане можешь быть спокоен», — сказал Джикия в интервью официальному YouTube-каналу «Спартака»
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