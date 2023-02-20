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Агент Бальде высказался о готовности форварда к матчу Кубка России с «Локомотивом»

Агент Бальде высказался о готовности форварда к матчу Кубка России с «Локомотивом»
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Фредерико Пасторелло, агент 27-летнего сенегальского форварда «Спартака» Кейта Бальде высказался о готовности футболиста сыграть за команду в матче Кубка России с «Локомотивом».

«Может ли температура -15 и снег как-то сказаться на игре и мотивации? Не думаю, что мороз и снег могут повлиять на игру Бальде. Он готов проявить себя и в таких погодных условиях», — сказал Пасторелло Metaratings.ru.

Бальде перешёл в «Спартак» в августе 2022 года, но провёл лишь 38 минут в одном официальном матче. До декабря нападающий отбывал дисквалификацию по допинговому делу, а после готовился с командой на зимних сборах.

Матч с «Локомотивом» должен начаться 22 февраля в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт 27 февраля.

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