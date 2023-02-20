Георгий Джикия рассказал о состоянии Квинси Промеса

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о состоянии нападающего Квинси Промеса, пропустившего все тренировочные сборы с командой.

«Когда были в Дубае, мы поддерживали связь с Промесом. Когда я прилетал между сборами в Москву, то заехал на базу, где он тренировался. Мы с ним увиделись, обменялись словами.

Время пролетело для нас быстро, хотя для Квинси, уверен, оно длилось очень долго. Но скоро мы будем на одном футбольном поле, что, безусловно, очень радует. Что касается подготовки и состояния Квинси, которое, наверное, сейчас многих может тревожить, то я совершенно спокоен в этом плане, потому что он проводит очень хорошую работу в Москве. Понятное дело, что когда ты тренируешься один и с коллективом — это огромная разница, но надеюсь, что он как можно быстрее наберёт форму. В этом нет никаких сомнений, потому что Квинси — большой профессионал, опытный футболист и лидер», — сказал Джикия в интервью YouTube-каналу «Спартака».