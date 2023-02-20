Клопп: Анчелотти — один из лучших людей, которых можно встретить, фантастический человек

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о наставнике мадридского «Реала» Карло Анчелотти. Оба клуба сойдутся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, завтра, 21 февраля, в 23:00 мск.

«Кто-то передал мне – я даже не знаю, правда это или нет, – что Карло сказал после финала: «Ливерпуль в тот день был крут, они точно знают, с кем играют» – после финала, до финала, я не точно не знаю. Но я смотрел игру сейчас, даже точно зная, что мы будем делать – мы должны были выиграть этот матч. Не победили по одной причине: не забили и пропустили.



Карло Анчелотти — самый спокойный менеджер, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Один из лучших людей, которых вы можете встретить — фантастический человек, скромный, крайне умный и приятный. Очевидно, что его руководство командой — это совершенно другой уровень для всех нас, и я очень уважаю это и восхищаюсь.

Как клуб мирового класса, «Реал» привлёк очень интересных молодых игроков. Может быть, они имеют проблемы в лиге. Я не знаю, можно ли назвать это борьбой, но «Барселона» впереди всего на несколько очков. Но кроме этого, они всегда крайне конкурентоспособны», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти