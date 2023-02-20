Промес вернулся к общим тренировкам «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес вернулся к общим тренировкам команды. Официальный аккаунт московского клуба в «Телеграме» опубликовал фотографии нидерландского футболиста во время групповых сессий на базе клуба. Недавно красно-белые вернулись в Москву после сборов, которые проходили в ОАЭ и Турции.

Фото: Фотография из официального «Телеграм»-канала «Спартака»

Напомним, Промес пропустил все три тренировочных сбора «Спартака». Ожидалось, что игрок присоединится к команде в Турции, но нападающий продолжил работать по индивидуальной программе.

Совсем скоро возобновятся официальные матчи российских команд. Уже 22 февраля московский «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в рамках 1/4 финала (Путь РПЛ) Фонбет Кубка России. Начало встречи — в 20:00 мск. Также в этот день сыграют «Ростов» и «Урал» (начало — в 17:30 мск).