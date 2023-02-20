Джикия: чтобы стать легендой «Спартака», нужно выигрывать трофеи

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал новость о том, что он вошёл в топ-50 игроков по количеству матчей в составе красно-белых.
«Превращаюсь ли в легенду «Спартака»? Нет, до этого слова мне очень далеко, сто процентов. Впервые услышал, что вхожу в топ-50 по количеству матчей в «Спартаке». Безусловно, это очень приятно. Но будем немного сужать списочек, 50 — великовато будет. Что нужно, чтобы стать легендой «Спартака»? Во-первых, нужны трофеи, чтобы ты считался человеком, которым многое сделал для клуба. К счастью, за время в «Спартаке», я выиграл, наверное, все трофеи — но чтобы считаться легендой клуба, нужно пройти ещё через очень многое», — сказал Джикия в интервью YouTube-каналу «Спартака».
Джикия провёл в составе «Спартака» 194 игры.
- 20 февраля 2023
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