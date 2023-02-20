«Злее всего именно дети». Темнокожая футболистка «Динамо» — об агрессии и расизме

«Защитница «Динамо» Жозе-Диана Памен-Тчато поделилась мнением о проблеме расизма, которая нередко проявляется в футболе.
«Не могу сказать, что меня гнобили, но иногда это случалось. Чем старше я становилась, тем реже сталкивалась с расизмом и оскорблениями, из чего делаю вывод, что в основном злее всего именно дети. Взрослые себя адекватно ведут. Не знаю, почему так, наверное, недостаток воспитания. Я никого никогда не оскорбляла не потому, что я чёрная, а потому что мне это объяснили родители. Почему другие не доносят этого своим детям — непонятно», — сказала Памен-Тчато в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.
В минувшем сезоне Памен-Тчато провела за бело-голубых 35 игр, в которых забила два гола, а также получила пять жёлтых карточек.
- 20 февраля 2023
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