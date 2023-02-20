Защитница «Динамо» объяснила, почему в женском футболе почти нет трансферов за деньги

Защитница женского «Динамо» Жозе-Диана Памен-Тчато предположила, почему между женскими футбольными командами редко происходят трансферы за деньги.

«Обычно в женском футболе контракты не такие долгосрочные, как в мужском. В среднем игрока подписывают на три года. Но какой смысл переходить, если тебя всё устраивает в твоём клубе и можно спокойно доиграть до конца контракта? Насколько я понимаю, тут речь всё равно о топовых футболистках. Клуб должен прямо захотеть купить её. А ей может нравиться в своём клубе», — сказала Памен-Тчато в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.

В минувшем сезоне Памен-Тчато провела за бело-голубых 35 игр, в которых забила два гола, а также получила пять жёлтых карточек.