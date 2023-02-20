Обвиняемый в изнасиловании Алвес заявил, что хотел защитить девушку

Бразильский защитник Дани Алвес заявил, что не хотел выставлять себя жертвой в суде по делу об изнасиловании.

«Правда в том, что я хотел защитить эту девушку. Она направилась прямо ко мне. Я её не трогал», — приводит слова Алвеса Diari Ara.

Во время следствия Алвес менял показания. На первом допросе он сказал, что не знаком с девушкой, затем сказал, что между ними ничего не произошло, а на третий раз сказал, что не был инициатором полового акта.

39-летний Алвес может быть приговорён к лишению свободы на срок от четырёх до 12 лет. Это предусмотрено испанским законом «Да есть да» за сексуальное насилие. Алвес был заключён под стражу без права внесения залога.



Последний клуб Дани Алвеса, мексиканский «Пумас», расторг контракт с защитником. Дани Алвес также выступал за «Севилью», «Барселону», «ПСЖ» и «Ювентус».