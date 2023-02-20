Нигматуллин: «Локомотив» — «Спартак» это всегда ярко, в каком бы состоянии они ни были
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Бывший голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от двухматчевого противостояния в Кубке России между красно-белыми и железнодорожниками.
«Локомотив» — «Спартак» это всегда ярко и интересно, в каком бы состоянии не находились команды. С нетерпением ожидаю это дерби. Посмотрим, как будет выглядеть новый «Локомотив», в этой команде произошло очень много изменений. Пришёл новый тренер, много новичков. Хочется, чтобы кубковое дерби было голевым. Желаю обеим командам удачно себя проявить», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Матчи Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоятся 22 и 27 февраля. Первая игра пройдёт на домашнем поле железнодорожников.
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