Нигматуллин: «Локомотив» — «Спартак» это всегда ярко, в каком бы состоянии они ни были

Бывший голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от двухматчевого противостояния в Кубке России между красно-белыми и железнодорожниками.



«Локомотив» — «Спартак» это всегда ярко и интересно, в каком бы состоянии не находились команды. С нетерпением ожидаю это дерби. Посмотрим, как будет выглядеть новый «Локомотив», в этой команде произошло очень много изменений. Пришёл новый тренер, много новичков. Хочется, чтобы кубковое дерби было голевым. Желаю обеим командам удачно себя проявить», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Матчи Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоятся 22 и 27 февраля. Первая игра пройдёт на домашнем поле железнодорожников.