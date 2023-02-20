Бериша: у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ. Плохо, что они выиграли четыре титула подряд

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша считает, что у «Зенита», который выиграл четыре последних розыгрыша чемпионата России, нет конкурентов на российской арене.
«У «Зенита» нет конкурентов в РПЛ. За все эти годы в России я понял, что это высший класс — они много тратятся на игроков. При этом другие клубы тоже тратят довольно много денег, но у «Зенита» есть преимущество ― они верят в Семака. Он работает в команде уже много лет, а доверять тренеру очень важно. Всё это выгодно отличает питерский клуб от остальных. Но, конечно, не очень хорошо, что «Зенит» выиграл четыре титула подряд. Раньше, к примеру, ЦСКА был сильнее. Но «Спартак» становится лучше, «Краснодар» выглядит интересно. Вторая половина сезона должна получиться захватывающей», — сказал Бериша в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
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