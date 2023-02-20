В «Галатасарае» отреагировали на слухи о переговорах с Захаряном

Директор по связям с общественностью турецкого «Галатасарая» Коскун Гульбахар отреагировал на информацию, что клуб ведёт переговоры по приобретению полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.
«В клубе никто ничего не говорит о возможном трансфере Захаряна. Нет никакой информации, идут ли вообще переговоры или нет», — заявил функционер Sport24.
Ранее в турецких СМИ опубликовали слова, которые приписываются Захаряну. Согласно им, 19-летний полузащитник заявил о желании перейти в «Галатасарай». Позднее «Динамо» опровергло данную информацию, заявив, что Захарян не давал никаких комментариев турецкому «твиттеру». В ответ на это в СМИ появилась фотография футболиста с сотрудником турецкого отеля и версия, согласно которой именно ему Захарян сообщил о своём желании перейти в «Галатасарай».
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