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Сергей Песьяков в третий раз стал отцом

Сергей Песьяков в третий раз стал отцом
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У вратаря «Ростова» Сергея Песьякова родился сын, которого назвали Ярославом.

«Серёжа, поздравляем! Вратарь нашей команды Сергей Песьяков и его жена Ксения в третий раз стали родителями – у них родился сын Ярослав! Желаем крепкого здоровья малышу и его маме, чтобы рос самым счастливым и радовал родителей», — гласит поздравление пресс-службы ростовчан.

За «Ростов» Песьяков выступает с 2017 года. За это время он провёл за команду 122 матча, в которых пропустил 150 мячей. В активе голкипера один матч за главную команду сборной России.

Подопечные Валерия Карпина после 17 туров Российской Премьер-Лиги занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 35 баллов.

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