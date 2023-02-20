Сергей Песьяков в третий раз стал отцом
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У вратаря «Ростова» Сергея Песьякова родился сын, которого назвали Ярославом.
«Серёжа, поздравляем! Вратарь нашей команды Сергей Песьяков и его жена Ксения в третий раз стали родителями – у них родился сын Ярослав! Желаем крепкого здоровья малышу и его маме, чтобы рос самым счастливым и радовал родителей», — гласит поздравление пресс-службы ростовчан.
За «Ростов» Песьяков выступает с 2017 года. За это время он провёл за команду 122 матча, в которых пропустил 150 мячей. В активе голкипера один матч за главную команду сборной России.
Подопечные Валерия Карпина после 17 туров Российской Премьер-Лиги занимают третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 35 баллов.
Игроки «Ростова» поздравили Карпина
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