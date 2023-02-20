Орлов: если у нас будут играть бразильцы, это не будет отражать развитие нашего футбола

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможной натурализации игроков санкт-петербургского «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Кого мы обманываем? Что такое чемпионат мира по футболу? Это когда встречаются команды, которые достигли какого-то уровня. Если у нас будут выступать натурализованные футболисты, это же не будет отражать развитие российского футбола. Это немного нечестная игра, за счет каких-то других людей из других стран. Давайте покажем свой уровень мастерства», — сказал Орлов в эфире «Матч Премьер».

Отметим, что 25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста выступали за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года.