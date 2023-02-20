Турецкие СМИ опубликовали детали возможного трансфера Захаряна в «Галатасарай»

Стали известны детали возможного перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Галатасарай».
Как сообщает Fotomac, сумма трансфера составит € 13 млн, которые московский клуб получит в ходе трёх платежей. Игрок будет зарабатывать в турецком клубе € 2,25 млн за сезон. В соглашение с россиянином будет включена сумма отступных, которая составит € 35 млн. В случае последующей продажи игрока «Галатасарай» выплатит динамовцам 10% от полученной суммы.
Ранее в турецких СМИ появилась информация, что «Галатасарай» близок к заключению контракта с Захаряном. Между клубами достигнута договорённость, ожидается официальное объявление о сделке.
19-летний Захарян забил три гола и сделал шесть результативных передач за московскую команду во всех турнирах в текущем сезоне. Transfermarkt оценивает игрока в € 15 млн.
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