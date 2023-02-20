Вратари сходят с ума, а Неймар сходил на покер. ХиТ#135

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube! Обсудим победы «Ливерпуля» в дерби и в матче с «Ньюкаслом», спасительный для «Арсенала» автогол Эмилиано Мартинеса, победу «ПСЖ» в матче-триллере и другие события минувшей недели в европейском футболе!

Описание и таймкоды:



00:23 — Привет всем, кто вернулся!

00:50 — «Ливерпуль» оживает или показалось?

13:10 — Дебютный гол Эми Мартинеса за «Арсенал»

27:53 — Доска Зоммера, гнев Нагельсманна и интервью судьи

44:38 — Неймара подставили, а «ПСЖ» перевернул перевёрнутую игру

56:09 — Шок: Ферран Торрес — хороший футболист (плюс новый рекорд «Барсы»)

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Гриша отслеживает всё самое сочное про чемпионат Англии в своём Telegram-канале



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Кирилл рассказывает историю из жизни Эмилиано Мартинеса в своем Telegram-канале

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