Вратари сходят с ума, а Неймар сходил на покер. ХиТ#135

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube! Обсудим победы «Ливерпуля» в дерби и в матче с «Ньюкаслом», спасительный для «Арсенала» автогол Эмилиано Мартинеса, победу «ПСЖ» в матче-триллере и другие события минувшей недели в европейском футболе!
Описание и таймкоды:
00:23 — Привет всем, кто вернулся!
00:50 — «Ливерпуль» оживает или показалось?
13:10 — Дебютный гол Эми Мартинеса за «Арсенал»
27:53 — Доска Зоммера, гнев Нагельсманна и интервью судьи
44:38 — Неймара подставили, а «ПСЖ» перевернул перевёрнутую игру
56:09 — Шок: Ферран Торрес — хороший футболист (плюс новый рекорд «Барсы»)
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Кирилл рассказывает историю из жизни Эмилиано Мартинеса в своем Telegram-канале
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