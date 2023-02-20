Турецкий комментатор: Захарян сыграет в «Галатасарае» максимум сезон, а после будет продан

Турецкий комментатор Серкан Аккоюн высказался о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в «Галатасарай».
«Захарян был бы самым логичным трансфером, который «Галатасарай» сделал до сих пор, включая Дзаньоло и Икарди — даже если последнего в итоге отзовут обратно в «ПСЖ». Этот переход не был бы рискованным. Он — большой талант, который всё ещё котируется на европейском рынке. Если Захарян перейдёт, то останется в «Галатасарае» максимум на один сезон, а затем, возможно, побьёт рекорд по продаже, уйдя в другой клуб.
Если Захарян перейдёт за € 10 млн, то будет продан за € 20 млн, а если его купят за € 20 млн, то он покинет команду за € 30 млн. У него очень большой потенциал, и если бы не СВО, сейчас этот игрок выступал бы в английской Премьер-лиге.
Арсен не является альтернативой Мертенсу. Захарян — это современная «восьмёрка». Если он перейдёт в «Галатасарай», то сможет очень комфортно играть справа или слева при схеме 4-3-3», — приводит слова Аккоюна Haber Sari Kirmizi.
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