«Спартак» возобновил сотрудничество с BQ

Московский «Спартак» объявил о заключении соглашения о партнёрстве с производителем бытовой техники и электроники BQ. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Начиная с весенней части, а также на весь следующий сезон логотип BQ будет нанесён на форму красно-белых. Кроме того, запланировано проведение различных акций для болельщиков «Спартака» в офлайн- и онлайн-формате. Ранее московский «Спартак» сотрудничал с BQ в сезонах-2017/2018 и 2018/2019.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы. Красно-белые набрали 36 очков в 17 матчах и отстают от «Зенита» на шесть очков. 22 февраля «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в матче Кубка России.