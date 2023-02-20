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Де Пауль и Депай могут пропустить дерби с «Реалом»

Де Пауль и Депай могут пропустить дерби с «Реалом»
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Футболисты мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль и Мемфис Депай могут пропустить гостевой матч 23-го тура испанской Примеры с «Реалом». Об этом сообщает AS.

Де Пауль почувствовал дискомфорт в предыдущем матче Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао (1:0). Игрок был заменён на 59-й минуте. Вместо Родриго на поле вышел Альваро Мората. Мемфис Депай также начинал матч в стартовом составе, однако на 72-й минуте был заменён на Янника Феррейру-Карраско. Состояние Депая находится под вопросом.

Родриго Де Пауль, выигравший в прошлом году чемпионат мира в составе сборной Аргентины, выступает за «Атлетико» с 2021-го. Мемфис Депай пополнил состав «матрасников» месяц назад. «Атлетико» находится на четвёртом месте в Ла Лиге, «Реал» — на втором.

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