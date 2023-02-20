Анчелотти — о матче «Реала» с «Ливерпулем»: в этой игре некогда будет дышать

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы приехали на «Энфилд» с энтузиазмом и желанием преуспеть, как и в прошлом году. Нужно учесть, что это очень сложный плей-офф. Вопрос не только в этом матче — мы должны хорошо выступить и в ответной встрече. Мы с нетерпением ждём возможности снова приступить к играм на выбывание.
Я думаю, что уровень «Реала» и «Ливерпуля» не изменился. Ожидаем очень напряжённую игру с большим давлением. Игра, в которой некогда дышать, потому что будет много борьбы. Мы прекрасно осознаём это и готовы к этому.
Будем ли мы играть в атаку или от обороны? Это то, о чём я буду думать до завтра. Вопрос в том, выпустить ли более контролируемую команду сзади или более мощную впереди. У меня есть сомнения, но я счастлив, что они есть не только у меня», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».
Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти:
- 21 февраля 2023
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- 20 февраля 2023
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21:53
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21:35
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