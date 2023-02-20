Анчелотти: в этом году у «Реала» больше шансов выиграть Лигу чемпионов, чем в прошлом

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал оборону мадридцев, ответил на вопрос, какого игрока «Ливерпуля» стоит опасаться в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а также рассказал о шансах «сливочных» на победу в турнире в этом сезоне.
«Я думаю, что в последних матчах мы хорошо выступили. Перед клубным чемпионатом мира у нас было два «сухаря», а потом ещё столько же. Команда привыкает хорошо защищаться, чтобы не допускать ошибок. Оборонительный аспект завтра будет играть очень важную роль, и я думаю, что у нас всё получится
Кого из игроков соперника стоит опасаться? Меня беспокоит весь «Ливерпуль», а не только Салах или ван Дейк. «Реал» опасается «Ливерпуля», а они опасаются нас.
Наши шансы на победу в Лиге чемпионов? Со вчерашнего дня по сегодняшний у нас больше возможностей. В этом году у нас больше шансов выиграть Лигу чемпионов, чем в прошлом», — приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.
Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти
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