Спаллетти — журналистам: не доверяю вам. Вы думали, что «Наполи» не попадёт в ЛЧ

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти резко высказался в адрес журналистов на пресс-конференции накануне гостевого матча Лиги чемпионов с «Айнтрахтом». Специалисту был задан вопрос, как он относится к похвале в СМИ в свой адрес.
«Я вам не доверяю, я всё ещё думаю о вопросах в начале сезона, когда вы думали, что мы не попадем в Лигу чемпионов. Теперь вы говорите обратное. Мы знаем, что у нас есть потенциал, как и у наших соперников. «Наполи» — сильная команда, но у «Айнтрахта» тоже есть шансы, 50 на 50», — приводит слова Спаллетти Football Italia.
Матч с «Айнтрахтом» начнётся во вторник, в 23:00 мск. «Наполи» занял первое место в группе Лиги чемпионов с «Ливерпулем», «Аяксом» и «Рейнджерс», а «Айнтрахт» финишировал вторым в квартете с «Тоттенхэмом», «Спортингом» и «Марселем».
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