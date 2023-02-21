Анчелотти: всем нравится смотреть за игрой Винисиуса, как и Мбаппе или Холанда

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о своём вингере Винисиусе, а также прокомментировал факт проявления расизма в его адрес.
«Он любит играть в футбол, особенно в важных матчах, как, например, будет завтра с «Ливерпулем». Приятно видеть футбольные качества Винисиуса, каждому болельщику нравятся его мастерство и талант. Как всем приятно сегодня следить за Мбаппе, Холандом, Педри, Гави… Для футбола полезно иметь возможность наслаждаться такими качествами.
Я надеюсь, что они что-то делают с виновными в оскорблениях в его адрес. Винисиус справляется с этим очень хорошо. Он любит играть в футбол, и это не влияет на его игру на поле. Но вопрос расизма очень серьёзный и сложный. Нет закона, который может изменить разум человека. Это меняется вместе с культурой и здравым смыслом. Я не винил в этом Испанию, это происходит во всех странах. Я бы хотел, чтобы появилось уважение к людям. Я счастлив жить в Мадриде, и никто не думает уезжать из этой страны, которая прекрасна во всех отношениях», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».
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