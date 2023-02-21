Фати — об ответной игре с «МЮ»: мы «Барса», и мы не боимся

Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», который состоится на «Олд Траффорд».
«Я благодарен «Барсе» и счастлив играть за клуб. Работаю, чтобы вернуть доверие «Барселоны».
Мы в порядке, но и «Юнайтед» тоже. Это будет трудный матч. Наша идея в том, чтобы отдать все силы. Мы готовимся к этой игре со всем энтузиазмом. Мы «Барса», и мы не боимся», — приводит слова Фати Mundo Deportivo.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится 23 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Первый матч завершился со счётом 2:2. В прошлом сезоне Лиги Европы трофей завоевал «Айнтрахт», обыгравший в финале «Рейнджерс» в серии послематчевых пенальти.
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