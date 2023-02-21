Мяч, которым Марадона забил гол Рукой бога, дважды не смогли продать на аукционе

Мяч, которым аргентинский футболист Диего Марадона забил гол в ворота сборной Англии в четвертьфинале ЧМ-1986, не удалось продать на аукционе. Об этом сообщает Inside the Games.

На аукционе, организованном Goldin, цена за мяч достигла $ 1,7 млн, что было меньше суммы, которую запросил продавец, арбитр матча Али Бин Нассер. В ноябре прошлого года мяч не удалось продать на торгах Graham Budd Auctions, несмотря на ставку $ 2,4 млн, что было меньше установленного резерва на $ 602 тыс.

Марадона забил в ворота сборной Англии рукой в начале второго тайма, а гол был засчитан. На послематчевой пресс-конференции Марадона сказал, что мяч был забит «отчасти рукой Марадоны и отчасти Рукой бога». Сборная Аргентины победила в том матче со счётом 2:1, а позже выиграла турнир.