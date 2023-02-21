Агент Дивеева: до лета Игорь точно остаётся в ЦСКА

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, что его клиент останется в армейском клубе до летнего трансферного окна.



«Сейчас Игорь точно остаётся в ЦСКА. Всякое, конечно, бывает, но до лета, видимо, он не уйдёт. Касательно переговоров, они идут, пока контракт не продлён», — приводит слова Ерёмина «РБ Спорт».



Текущее соглашения Игоря Дивеева с ЦСКА рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 6 млн.



Команда Владимира Федотова после 17 туров имеет в активе 29 очков и занимает пятую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.



Игорь Дивеев провёл за армейцев 10 матчей в текущем сезоне РПЛ, забил один гол и стал автором одной результативной передачи.

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