«Крылья Советов» подпишут с Зуевым контракт до конца сезона

26-летний полузащитник Александр Зуев подпишет контракт с «Крыльями Советов». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Сообщается, что Зуев уже расторг договор с «Химками» и сегодня, 21 февраля, должен подписать контракт до конца сезона с «Крыльями Советов». При этом у самарского клуба будет возможность продления соглашения в случае успешного выступления игрока. Ранее «Крылья Советов» объявляли, что Зуев приехал в расположение команды на сборах в Турции. Главный тренер клуба Игорь Осинькин сообщал, что Зуев находится на просмотре в команде.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Зуев принял участие в 14 матчах в составе «Химок», не сумев отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 1 млн.