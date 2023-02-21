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Голевой пас Миранчука спас «Торино» от поражения в матче с последней командой Серии А

Голевой пас Миранчука спас «Торино» от поражения в матче с последней командой Серии А
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Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором «Торино» на стадионе «Олимпико ди Торино» принимал «Кремонезе». Финальный свисток главного арбитра Джакомо Камплоне зафиксировал ничейный результат – 2:2.

На 40-й минуте полузащитник «быков» Иван Илич заработал пенальти, который реализовал Антонио Санабрия. На 54-й минуте коллектив из Кремоны сумел забить ответный гол: его автором стал форвард Франк Тсаджут. На 75-й минуте Эмануэле Валери вывел гостей вперёд. Спустя четыре минуты вышедший на замену защитник Уилфрид Синго забил второй гол туринцев после передачи Алексея Миранчука. Больше голов в матче забито не было.

«Торино» набрал 31 балл и остался на девятой позиции в турнирной таблице Серии А. «Кремонезе» (9) до сих пор не знает побед в текущем розыгрыше чемпионата Италии и замыкает таблицу.

По-прежнему возглавляет чемпионат «Наполи» (62). Отрыв команды Лучано Спаллетти от «Интера» составляет 15 баллов.

Италия - Серия А. 23-й тур
20 февраля 2023, понедельник. 22:45 МСК
Торино
Турин
Окончен
2 : 2
Кремонезе
Кремона
1:0 Санабрия – 41'   1:1 Тсаджут – 54'   1:2 Валери – 74'   2:2 Синго – 79'
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