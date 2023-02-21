Голевой пас Миранчука спас «Торино» от поражения в матче с последней командой Серии А

Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором «Торино» на стадионе «Олимпико ди Торино» принимал «Кремонезе». Финальный свисток главного арбитра Джакомо Камплоне зафиксировал ничейный результат – 2:2.
На 40-й минуте полузащитник «быков» Иван Илич заработал пенальти, который реализовал Антонио Санабрия. На 54-й минуте коллектив из Кремоны сумел забить ответный гол: его автором стал форвард Франк Тсаджут. На 75-й минуте Эмануэле Валери вывел гостей вперёд. Спустя четыре минуты вышедший на замену защитник Уилфрид Синго забил второй гол туринцев после передачи Алексея Миранчука. Больше голов в матче забито не было.
«Торино» набрал 31 балл и остался на девятой позиции в турнирной таблице Серии А. «Кремонезе» (9) до сих пор не знает побед в текущем розыгрыше чемпионата Италии и замыкает таблицу.
По-прежнему возглавляет чемпионат «Наполи» (62). Отрыв команды Лучано Спаллетти от «Интера» составляет 15 баллов.
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