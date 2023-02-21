«Хетафе» обыграл «Валенсию» с минимальным счётом в матче испанской Примеры
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В ночь с 20 на 21 февраля проходил матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором«Хетафе» принимал «Валенсию». Игра проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» Главный арбитр матча Марио Мелеро Лопес дал стартовый свисток в 23:00 мск.
Единственный гол в матче забил Борха Майораль. Он вывел команду вперёд после розыгрыша углового.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Эта победа позволила «Хетафе» покинуть зону вылета подняться на 16-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. Команда набрала 22 очка в 22 матчах сезона. «Валенсия» опустилась на предпоследнее, 19-е место. У команды 20 баллов. На позапрошлой неделе болельщики «летучих мышей» провели многотысячную акцию протеста против руководства клуба.
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