«Ливерпулю» предложили подписать Неймара в летнее трансферное окно

«Ливерпулю» предложили подписать бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Football Insider.

По данным источника, «Ливерпулю» предложили подписать бразильского форварда за € 80-90 млн в летнее трансферное окно.

Также услуги Неймара были предложены «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу». Однако отмечается, что вероятнее всего топ-клубы чемпионата Англии не будут покупать Неймара из-за высоких финансовых затрат на этот трансфер.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года.

31-летний Неймар сыграл 29 матчей за парижский клуб во всех турнирах в текущем сезона, отметившись 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами.

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