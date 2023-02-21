«Ливерпулю» предложили подписать Неймара в летнее трансферное окно
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«Ливерпулю» предложили подписать бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Football Insider.
По данным источника, «Ливерпулю» предложили подписать бразильского форварда за € 80-90 млн в летнее трансферное окно.
Также услуги Неймара были предложены «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу». Однако отмечается, что вероятнее всего топ-клубы чемпионата Англии не будут покупать Неймара из-за высоких финансовых затрат на этот трансфер.
Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года.
31-летний Неймар сыграл 29 матчей за парижский клуб во всех турнирах в текущем сезона, отметившись 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами.
Главные враги Неймара в футболе
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