Диетолог «Аль-Насра» рассказал об изменениях в команде после прихода Криштиану Роналду

Диетолог «Аль-Насра» Хосе Блеса высказался о нападающем клуба Криштиану Роналду.

«Криштиану имеет очень хорошее образование в области питания и ест самые разнообразные продукты, чтобы иметь энергию для каждой игры и тренировки, без каких-либо странных вмешательств, которые сейчас в моде. Каждый разговор с ним — это обучение. Мы встретились и поговорили о его диете, о том, как он понимает важность этого и отдыха для работоспособности. Он носит два измерителя отдыха – кольцо и браслет.

С тех пор, как он здесь, все игроки стали больше тренироваться и соблюдать более строгую диету… Я не видел такого клуба, в котором игроки каждый раз улучшали бы состав тела практически на 90%: у них меньше жира, больше мышц, и они делают все упражнения», — приводит слова Блесы Sportskeeda.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в четырёх матчах, в которых записал в свой актив пять голов и две результативные передачи.

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