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«Атлетико» призвал клубы Ла Лиги выступить с совместным заявлением по делу «Барселоны»

«Атлетико» призвал клубы Ла Лиги выступить с совместным заявлением по делу «Барселоны»
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«Атлетико» призывает клубы Ла Лиги выразить позицию по поводу скандала с «Барселоной».

Как сообщает Relevo, «Атлетико» хочет, чтобы все команды, выступающие в Ла Лиге, выступили с совместным заявлением, в котором выражались бы протест и осуждение. Такое предложение было выдвинуто на собрании с участием представителей первого и второго дивизионов испанского футбола.

Против выступили два клуба – «Барселона», чьи представители посчитали нелогичной поддержку такой инициативы с их стороны, и «Реал Мадрид», сославшийся на необходимость проанализировать ситуацию совместно с высшим руководством клуба.

Остальные клубы были настроены согласиться на предложение «Атлетико», однако в итоге совместного заявления сделано не было.

Ранее появилась информация, что каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему тогда пост вице-президента технического судейского комитета, € 1,4 млн. В клубе уточнили, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчёты о молодых игроках и судействе. Затем стало известно, что «Барса» перечислила Негрейре € 4,7 млн с 2003 года. Переводы от клуба составляли 95% оборота его компании с 2016-го по 2018-й.

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