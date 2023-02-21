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Президент Ла Лиги: Если Лапорта не даст разумного объяснения, он должен уйти в отставку

Президент Ла Лиги: Если Лапорта не даст разумного объяснения, он должен уйти в отставку
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Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о судейском скандале вокруг «Барселоны». В частности он заявил, что если президент «Барселоны» Жоан Лапорта не сможет объяснить эту ситуацию, то он должен уйти в отставку.

«Они только выразили нам свою глубокую обеспокоенность и начали внутреннее расследование, но не более того. Никаких разумных объяснений не было дано, только записка, в которой говорилось, что это сделали все клубы. Если Лапорта не даст разумного объяснения, он должен уйти в отставку», — приводит слова Тебаса El mundo.

Ранее сообщалось, что «Барселона» платила деньги бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

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